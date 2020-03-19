رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات توعية وتعقيم المواصلات العامة وأماكن التجمعات بالإسكندرية

الخميس 19/مارس/2020 - 08:37 م
حملات توعية وتعقيم
حملات توعية وتعقيم
أحمد عاشور
طباعة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، استمرار أعمال التوعية والتطهير والتعقيم لجميع الإدارات بمباني ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها، وكذا المواصلات والنقل العام والمساجد والأضرحة وجميع أماكن تجمعات المواطنين، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت: أنه تم وضع الملصقات وإرشادات التوعية لطرق الوقاية من الفيروس وأهم الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، وذلك بالمباني وكافة الأماكن الظاهرة بالمحافظة، بالإضافة إلى الحملات التوعوية للمواطنين التي قامت بها الجهات المعنية وتم تنفيذها على مستوى المحافظة.

وفى سياق متصل؛ قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية والمجتمع المدني من خلال نادي روتاري فاروس بأعمال تطهير مباني الديوان والأحياء وعدد من أماكن تجمعات المواطنين بواسطة المطهرات المصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية، وأيضا تم تدريب عدد من العاملين المعنيين بمبني الديوان العام للمحافظة على أعمال التطهير والتعقيم وتزويدهم بالأجهزة المخصصة لاستمرار أعمال التطهير بشكل مستمر على جميع مباني الديوان العام والأحياء.

هذا بالإضافة إلى حملات التوعية للعاملين بتلك الجهات وكذا حملات التوعية للمواطنين، وطباعة ونشر الملصقات والإرشادات التوعوية.

كما قام نادي روتاري فاروس بوضع عدد من اللوحات الإعلانية لتوعية المواطنين.

وباشر تلك الأعمال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندسة هادر ميتو، والمهندس عبدالرحمن الصوراني ممثلين عن نادي روتاري فاروس.

موضوعات متعلقة

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

مفاجأة.. أحمد فتحي يرفض التجديد ولجنة تخطيط الأهلي تدّعي غيابه

وزير التموين يجيب.. هل ينتقل «كورونا» عن طريق السلع؟

أزمة جديدة فى الأهلى بسبب وليد أزارو

الصور

image description

أول صورة للمتعافى من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

الأكثر قراءة

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

الصحة: 46 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. وحالة وفاة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

4 قرارات من وزير الأوقاف لمواجهة كورونا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
جمال طه
«كورونا».. التحدى الصعب لأمننا القومى
د. محمد عفيفي
الناس والوباء.. العصر المملوكى
المزيد

الثقافة

السوري علاء زريفة: قصة حب جعلتني أتجه إلى كتابة الشعر

مركز الهالة الثقافي يناقش «أثر المخلدين».. السبت

رواية مصرية صدرت في 2018 تنبأت بتفشي كورونا

الحرية للإبداع الثقافي ينظم «ملتقى الحرية الشعرية».. الأحد