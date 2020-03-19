حملات توعية وتعقيم المواصلات العامة وأماكن التجمعات بالإسكندرية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، استمرار أعمال التوعية والتطهير والتعقيم لجميع الإدارات بمباني ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها، وكذا المواصلات والنقل العام والمساجد والأضرحة وجميع أماكن تجمعات المواطنين، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأضافت: أنه تم وضع الملصقات وإرشادات التوعية لطرق الوقاية من الفيروس وأهم الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، وذلك بالمباني وكافة الأماكن الظاهرة بالمحافظة، بالإضافة إلى الحملات التوعوية للمواطنين التي قامت بها الجهات المعنية وتم تنفيذها على مستوى المحافظة.وفى سياق متصل؛ قامت الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية والمجتمع المدني من خلال نادي روتاري فاروس بأعمال تطهير مباني الديوان والأحياء وعدد من أماكن تجمعات المواطنين بواسطة المطهرات المصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية، وأيضا تم تدريب عدد من العاملين المعنيين بمبني الديوان العام للمحافظة على أعمال التطهير والتعقيم وتزويدهم بالأجهزة المخصصة لاستمرار أعمال التطهير بشكل مستمر على جميع مباني الديوان العام والأحياء.هذا بالإضافة إلى حملات التوعية للعاملين بتلك الجهات وكذا حملات التوعية للمواطنين، وطباعة ونشر الملصقات والإرشادات التوعوية.كما قام نادي روتاري فاروس بوضع عدد من اللوحات الإعلانية لتوعية المواطنين.وباشر تلك الأعمال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندسة هادر ميتو، والمهندس عبدالرحمن الصوراني ممثلين عن نادي روتاري فاروس.