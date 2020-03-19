رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي الدنماركي» يرفع سعر الفائدة لتعزيز قيمة عملته المحلية

الخميس 19/مارس/2020 - 08:34 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قرر البنك المركزي الدنماركي، زيادة سعر الفائدة الرئيسية، حيث يحاول صناع السياسة النقدية تعزيز قيمة الكورونا الدنماركية، ووقف تراجعها أمام اليورو.

وقرر البنك زيادة الفائدة بمقدار 15 نقطة، أساس لتصبح سالب 6ر0% بحسب البيان المفاجئ الصادر عنه اليوم الخميس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الكورونا الدنماركية واحدة من عدد محدود من العملات التي تتعرض لضغوط من السوق نظرا لاتجاه المستثمرين نحو أسواق تشهد سيولة نقدية أكبر في ظل الأزمة المالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وكانت الكورونا النرويجية، قد سجلت أمس تراجعا قياسيا مما دفع البنك المركزي النرويجي إلى التلويح بالتدخل لدعم العملة المحلية.

وقال لاس أولسن كبير خبراء الاقتصاد في مصرف دانسك بنك: إن الكورونا الدنماركية مازالت منذ وقت طويل على الجانب الضعيف بالنسبة لليورو.

وأدت المشكلات المالية خلال الأيام الأخيرة إلى إضافة المزيد من الضغوط على العملة الدنماركية.

جاء قرار البنك المركزي الدنماركي بعد إطلاق البنك المركزي الأوروبي، برنامجا طارئا لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة حالة الهلع التي أصابت أسواق المال مع تفشي وباء فيروس كورونا.

وأشارت بلومبرج إلى أن مسؤولية الدنمارك في الدفاع عن الكورونا أمام اليورو، تجبر البنك المركزي الدنماركي على متابعة أي تحركات من جانب البنك المركزي الأوروبي عن كثب.

في الوقت نفسه، مازال البنك المركزي الدنماركي صاحب أطول فترة فائدة سلبيية بين بنوك العالم، منذ خفض الفائدة إلى أقل من صفر % عام 2012.

موضوعات متعلقة

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

رمضان 2020.. رامز مجنون رسمي على MBC مصر

الصحة: 46 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. وحالة وفاة

أزمة جديدة فى الأهلى بسبب وليد أزارو

الصور

image description

أول صورة للمتعافى من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

الأكثر قراءة

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

الصحة: 46 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. وحالة وفاة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

4 قرارات من وزير الأوقاف لمواجهة كورونا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
جمال طه
«كورونا».. التحدى الصعب لأمننا القومى
د. محمد عفيفي
الناس والوباء.. العصر المملوكى
المزيد

الثقافة

السوري علاء زريفة: قصة حب جعلتني أتجه إلى كتابة الشعر

مركز الهالة الثقافي يناقش «أثر المخلدين».. السبت

رواية مصرية صدرت في 2018 تنبأت بتفشي كورونا

الحرية للإبداع الثقافي ينظم «ملتقى الحرية الشعرية».. الأحد