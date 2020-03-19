«المركزي الدنماركي» يرفع سعر الفائدة لتعزيز قيمة عملته المحلية

قرر البنك المركزي الدنماركي، زيادة سعر الفائدة الرئيسية، حيث يحاول صناع السياسة النقدية تعزيز قيمة الكورونا الدنماركية، ووقف تراجعها أمام اليورو.وقرر البنك زيادة الفائدة بمقدار 15 نقطة، أساس لتصبح سالب 6ر0% بحسب البيان المفاجئ الصادر عنه اليوم الخميس.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الكورونا الدنماركية واحدة من عدد محدود من العملات التي تتعرض لضغوط من السوق نظرا لاتجاه المستثمرين نحو أسواق تشهد سيولة نقدية أكبر في ظل الأزمة المالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وكانت الكورونا النرويجية، قد سجلت أمس تراجعا قياسيا مما دفع البنك المركزي النرويجي إلى التلويح بالتدخل لدعم العملة المحلية.وقال لاس أولسن كبير خبراء الاقتصاد في مصرف دانسك بنك: إن الكورونا الدنماركية مازالت منذ وقت طويل على الجانب الضعيف بالنسبة لليورو.وأدت المشكلات المالية خلال الأيام الأخيرة إلى إضافة المزيد من الضغوط على العملة الدنماركية.جاء قرار البنك المركزي الدنماركي بعد إطلاق البنك المركزي الأوروبي، برنامجا طارئا لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة حالة الهلع التي أصابت أسواق المال مع تفشي وباء فيروس كورونا.وأشارت بلومبرج إلى أن مسؤولية الدنمارك في الدفاع عن الكورونا أمام اليورو، تجبر البنك المركزي الدنماركي على متابعة أي تحركات من جانب البنك المركزي الأوروبي عن كثب.في الوقت نفسه، مازال البنك المركزي الدنماركي صاحب أطول فترة فائدة سلبيية بين بنوك العالم، منذ خفض الفائدة إلى أقل من صفر % عام 2012.