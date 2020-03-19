روسيا تدخل في نظام «التأهب المرتفع» بسبب كورونا

دخلت كل المناطق الإدارية الـ 85 في روسيا، اليوم الخميس، في نظام حالة التأهب المرتفع، الذي أعلنتها سلطات البلاد بسبب خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.وتنص القرارات، التي وقعتها سلطات كل المناطق الإدارية الروسية، حسبما ذكرت قنوات روسيا الإخبارية، على نقل كل المدارس والمعاهد والجامعات إلى نظام العمل عن بعد وإلغاء كل الفعاليات الجماعية ومن بينها الرياضية.ودخلت إلى نظام التأهب المرتفع كل مناطق وأقاليم الشرق الأقصى، وسيبيريا وأورال وبوفولجييه وشمال الغرب والجنوب، وتم إعلان هذا النظام في كل أراضي مناطق الدائرة الفيدرالية الوسطى والدائرة الفيدرالية الشمالية القوقازية.ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الروسية، السماح لكل المواطنين الأجانب في روسيا بتمديد فترة وجودهم في البلاد على خلفية الأوضاع المتعلقة بتفشي العدوى، وسجلت روسيا حتى اليوم 199 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.