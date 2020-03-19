رجال الأعمال: قرارات الحكومة لدعم الصناعة توسع الاستثمارات

قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار خفض أسعار الفائدة، وقرارات مجلس الوزراء لدعم الصناعة، ضروري، وينتظره عدد كبير من الصناع وأصحاب الشركات، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا.وأكد "عيسى" في تصريح لـ"الدستور" أن قرار خفض الفائدة سيدعم الصناع والمستثمرين، وذلك لزيادة نسبة الإقراض، والعمل على توسع الاستثمارات، لافتًا أن هناك بعض المصانع ليس لديها أموال كافية لدفع رواتب عملها، فخفض سعر الفائدة سيساعد على ذلك.وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن زيادة معدل إنتاج المصانع والشركات سيخفض التكلفة الإنتاجية، وبالتالي ستتحرك الأسعار النهائية للمنتجات، بدلا من حالة الركود.يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.