تعيين محافظ جديد لبنك السودان المركزى

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، قرارا، اليوم الخميس، بتعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا لبنك السودان المركزي، ومحمد أحمد بدوي نائبا للمحافظ.ووجه القرار وزارتا شئون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، وبنك السودان المركزي، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، اصدر في وقت سابق اليوم، قرارا بإنهاء تكليف الدكتور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، من وظيفة محافظ بنك السودان المركزي، وإعفاء معتصم عبدالله أحمد من وظيفة نائب محافظ بنك السودان المركزي.