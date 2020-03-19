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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمين العام للأمم المتحدة: كورونا قد يقتل الملايين من الناس

الخميس 19/مارس/2020 - 08:25 م
جوتيريش
جوتيريش
وسام عطية
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، من أن ملايين الأشخاص قد يموتون بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة في البلدان الإفريقية، في حال سمح له بالانتشار بدون رادع.

وقال جوتيريش في تصريحات أوردتها قناة " الحرة الأمريكية": إذا تركنا الفيروس ينتشر كالنار في الهشيم، وخاصة في أكثر مناطق العالم ضعفا، فإن الفيروس سيقتل الملايين من الناس، مطالبا بضرورة التضامن العالمي من أجل مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن الفيروس أثقل كاهل الأنظمة الطبية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وأعلن عن عقد قمة الأسبوع المقبل لمواجهة فيروس كورونا، داعيا إلى تعزيز الجهود المترابطة لمحاربة الأزمة والتركيز على التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

واقترح المسؤول الأممي التركيز على الفئات الأكثر ضعفا ومنع الإفلاس ودعم الشركات الصغيرة، مضيفا أن الوقت الآن ملائم للقضاء على كافة الحواجز وتسهيل سلاسل الإمداد.

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