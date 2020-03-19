ماجدة زكى تترقب عرض مسلسل «قوت القلوب» على قناة «الحياة»

تستأنف أسرة مسلسل «قوت القلوب» الذى تؤدى بطولته الفنانة ماجدة زكى تصوير العمل، غدا، فى الديكورات المخصصة له داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، بعد توقف استمر لمدة أسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية.وكشفت مصادر مقربة من فريق العمل عن أن المخرج مجدى أبوعميرة استغل فترة التوقف للانتهاء من أعمال المونتاج، خاصة أنه أنجز نحو ٩٠٪ من تصوير أحداث العمل، مع تجهيز الحلقات تمهيدًا لبدء عرضها على شاشة قناة «الحياة»، غدًا.وأوضحت المصادر أن «أبوعميرة» قرر عرض عدد من الحلقات خلال شهرى مارس وأبريل، على أن تعرض بقية الحلقات بالتزامن مع شهر رمضان، مشيرة إلى أن فريق العمل سيبدأ معسكرًا مغلقًا فور استئناف التصوير، مع منع أى اعتذارات أو إجازات لأبطال المسلسل، سعيًا لإنهاء جميع المشاهد المؤجلة والالتزام بجدول التصوير.وينتمى العمل لنوعية الدراما المطولة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكى دور مُدرسة ذات شخصية غير متزنة، ما يجعلها تتسبب فى الحرج لأسرتها وابنها، الذى يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع فى عدة مشكلات بسبب تصرفات والدته.يشارك فى بطولة «قوت القلوب» كل من محمد أنور، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقى، وهو من تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة «سينرجى».