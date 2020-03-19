«إيمي روكو» تشارك علامة تجارية في كليب يعكس قوة المرأة العربية

من هي إيمي روكو؟

تحتفل علامة بنفنت كوزمتكس الخاصة بالتجميل، بروح الانطلاق والحرية التي تعيشها النساء العربيات، وأطلقت أول فيديو كليب استلهم فكرته من المنازل السعودية والتراث بها، مسلطًا الضوء على المنازل التقليدية، وتم تأليفه وإنتاجه بالكامل في دول مجلس التعاون الخليجي.واستعانت العلامة التجارية بموسيقى الراب، وأنتجت فيديو كليب يجمع بين 4 مواهب شابة، مع مشاركة من الفنانة السعودية إيمي روكو كمغنية رئيسية.هو الاسم المستعار لممثلة كوميدية وطالبة سعودية، أصبحت مشهورة بعد أن بدأت في إنشاء مقاطع مصورة وتوزعها على العديد من شبكات التواصل الاجتماعي مثل: إنستجرام وفاين وغيرها، تصف مقاطع الحياة اليومية للمرأة في المملكة العربية السعودية.بدأت إيمي حياتها المهنية ككوميدية عندما بدأت في توزيع مقاطع الفيديو على صديقاتها باستخدام تطبيق فاين، حيث هناك قلة من المتحدثين باللغة العربية استخدموها، لكنها سرعان ما اكتشفت أن الرؤية كانت أوسع من خيالها.المحتوى الرئيسي لمقاطع الفيديو الخاصة بها يعكس حالة المرأة في المملكة العربية السعودية، وعندما أدركت روكو الإمكانات الكبيرة المخبأة فيها، بدأت أيضًا في تحميل هذه المقاطع على الشبكات الاجتماعية، وفي مارس 2014، نُشرت أول مشاركة لها على الإنترنت، في ديسمبر 2016، بلغ عدد متابعيها في إنستجرام نحو ما يزيد عن مليون وربعمائة متابع.وتحتفي العلامة التجارية والفيديو كليب الذي طرح أمس الأربعاء 18 مارس في دول مجلس التعاون الخليجي، بالنساء العربيات اللواتي يتقدمن بخطوات وثيقة نحو الحرية والمسؤولية الاجتماعية، ولديهن نظرة عن المرأة التي تجمع بين القوة والجمال في الوقت نفسه.تقول المديرة العامة لشركة بنفت كوزمتكس الشرق الأوسط، أليرازا داناي في إحدى تصريحاتها: "لا يقتصر عملنا في بنفت على ابتكار مستحضرات المكياج، حيث تشكل المملكة العربية السعودية واحدةً من أكبر أسواق موسيقى الراب في العالم العربي، بينما لا يزال الراب نوعًا موسيقيًا يهيمن عليه الرجال. لذلك، ركّز هذا المشروع على منح النساء صوتًا مسموعًا فوجدنا أنّه من المهم لنا التعاون حصريًا مع مواهب شابة من هذه المنطقة لإيصال رسالتنا من خلال أصواتهنّ".