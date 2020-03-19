عبدالرحيم طايع يكتب: قنا التى قهرت الفرنسيين

فى شهر مارس من كل عام، تحتفل محافظة قنا بعيدها القومى.. ففى الثالث منه خلال عام ١٧٩٩ انتصرت على الفرنسيين، أى منذ ٢٢١ عامًا من الوقت الحاضر بالضبط. قمعت قنا الزحف الفرنسى على الصعيد الجنوبى بقرية «نجع البارود» التابعة لمركز قفط بجنوب المحافظة، قمعت آلته العسكرية المتفوقة بالعصى والنبابيت وكل ما فى متناول الأيدى، فى ملحمة شعبية خالدة دارت بمجرى نهر النيل.

قنا إحدى محافظات إقليم جنوب الصعيد بمصر، مساحتها الإجمالية ١٠٧٩٨ كيلومترًا مربعًا، والمساحة المأهولة ١٧٤٠.٧٢ كيلومتر مربع، تضم تسعة مراكز إدارية من بينها مركز قفط الذى يحوى قرية «نجع البارود» بداخله، مناخها أنموذج للمناخ القارى «شديد الحرارة صيفًا، شديد البرودة شتاء»، تشتهر زراعيًا بقصب السكر، وصناعيًا بمصانع تكرير السكر فى دشنا ونجع حمادى خصوصًا، وبالصناعات الكيميائية والمعدنية والدوائية وصناعة الأسمنت، وأيضًا الورق فى مركز قوص، لديها خط سكة حديد يربطها بالقاهرة والمحافظات وبسفاجا وأبوطرطور، ولديها أعلامها المشاهير فى الأدب والشعر والسياسة والإعلام.. طبيعتها قبلية وتملك آثارًا فرعونية باذخة بدندرة ونقادة، ومشهد وليها الصالح «عبدالرحيم القنائى» ظاهر يُزار بشرق عاصمتها مدينة قنا، يمتد مولده من أول شهر شعبان إلى منتصفه، ويأتيه المصريون من جميع الأقاليم وغيرهم من كل الدنيا.

ذكرت آنفًا أن «نجع البارود» من القرى التابعة لمركز قفط بجنوب قنا، يقطنها حوالى عشرة آلاف نسمة، لكنها مهملة تمامًا ومحرومة من الخدمات الأساسية، ولا يعاملها المسئولون الذين يتتابعون على المحافظة معاملة تليق بتاريخها الشجاع، تعانى القرية الشهيرة، فضلًا عن القصور العام فى الخدمات، من التقسيم، فقد قسموا مناطقها إلى ثلاث «شمال وجنوب وشرق»، وكل قسم يتبع مجلسًا قرويًا مختلفًا عن الآخر، والأمر يراه الأهالى بمثابة تفتيت متعمد يرتكبه «كبار نافذون» بين رءوس العائلات القوية ورجال الأعمال المنتمين إلى القرية، لا غرض منه سوى ضمان النجاح فى الانتحابات البرلمانية بحصد أكثر الأصوات لأنفسهم من خلال السيطرة التامة على القرية بعد تمزيقها وضرب اتحادها فى الصميم! إن قرية كهذه القرية العبقرية لو كان جرى إصلاح أحوالها بالجملة، ودعمها ومدها بما تحتاج إليه وزيادة، لكانت صارت مزارًا عالميًا ربما للفرنسيين أنفسهم، فلهم فيها ذكريات هزيمة، كما أن لأهل القرية ذكريات انتصار.

بدأت الحملة الفرنسية هناك بمعركة قرية سمهود التى دارت بمركز أبوتشت شمال قنا فى يناير من عام ١٧٩٩، وانتصر فيها الفرنسيون بقيادة ديزيه على قوات مراد بك، ومن هنا كبرت أحلام الفرنسيين فى غزو الصعيد الجنوبى كله، بعد ذلك الانتصار الذى أنهى دور المماليك فعليًا بالجنوب، لولا يقظة المقاومة الشعبية التى فهمت أن دورها الكبير حان فى طرد المحتل الذى يريد قبض البلاد شمالها وجنوبها بكلتا يديه.

زحف ديزيه بقواته ملاحقًًا فلول المماليك إلى فرشوط وهُو والوقف ودندرة ودنفيق بنقادة ثم طيبة «الأقصر» وأرمنت وإسنا، ومن جنوب قنا إلى إدفو وأسوان، ولأنه لم يجد مقاومة مملوكية تُذكر، زادت أطماعه وظن أنه سيعود إلى قائده الأعلى فى الشمال، وقد اكتمل حلم الإمبراطورية الفرنسية على يديه بالاستيلاء التام على جنوب مصر.

كان الفرنسى يعلم أن المصريين لا يحبون المماليك، بل ربما ظن أنه سيجد تعاونًا من بعضهم للقضاء على هؤلاء المنبوذين. معركتان بالغتا الأهمية دارتا بعد ذلك: معركة «أبومناع» فى ١٧ فبراير، ومعركة «إسنا» فى ٢٥ فبراير، كانتا معركتين فارقتين وقاصمتين، جعلتا المغرور ديزيه يستنجد بقائده الأعلى طالبًا المعونة، وغادر إسنا إلى قوص قاصدًا منها أسيوط التى فيها معسكر قواته، وسبقه فى نفس المسار أسطوله الحربى الذى تقدمته السفينة الحربية إيتاليا.

هو والأسطول كان لا بد أن يمرا فى الطريق على قرية «نجع البارود» الهادئة الوديعة، ولم يكونا يحسبان أى حسابات لمقاومة شديدة أو حتى بسيطة قد تصادفهم فيها، لكن يومئذ فدا الأهالى أرضهم وذويهم وممتلكاتهم بأرواحهم، فقد حصدت مدافع السفينة الفرنسية القائدة إيتاليا منهم من حصدت، لكنهم قتلوا حوالى ٥٠٠ من الفرنسيين، وفر الباقون من المعتدين إلى حيث فروا بخيباتهم الكبرى، وقد عدَّ المؤرخون تلك بأكبر خسارة نالها الاحتلال الفرنسى لمصر بمدى وجوده فيها.

