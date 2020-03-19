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محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: وقف حركة النقل الجماعي بين الولايات بسبب فيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:36 م
تبون،
تبون،
أ.ش.أ
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قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة والقطارات بين الولايات والمدن، مع إعطاء إجازة لـ 50% من الموظفين، ولكل النساء اللاتي لديهن أطفال صغار بسبب فيروس كورونا.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس تبون رأس اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا تكميليا لجلسة العمل التي انعقدت برئاسته يوم الثلاثاء الماضي، ضمت رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وعددًا من الوزراء ورؤساء المصالح الأمنية لبحث تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد.

وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون، أعرب عن ارتياحه أمام ازدياد وعي المواطنين والمواطنات بخطورة هذا الوباء والتواصي بالحذر واليقظة، وجدد نداءه الى المزيد من الانضباط والتقيد بإجراءات الوقاية التي تظل العلاج الأنجح الوحيد حتى الآن في العالم.

ودعا الرئيس تبون الى عدم الفزع والخوف لأن الوضع متحكم فيه ماديا وبشريا بفضل عمل كافة قطاعات الدولة، وحالة الاستنفار القصوى في المستشفيات، ومراكز الحدود الجوية والبرية والبحرية.

وقرر الرئيس الجزائري كذلك ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية، وتكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية بتعقب المضاربين واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة.

كما كلف الرئيس تبون وزارة المالية، بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع في الإجراءات المصرفية المرتبطة بها تمشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وقال الرئيس تبون، إن الصورة ستتضح لنا في الثلث الأول من الشهر القادم، بعد ما تنتهي فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها آخر العائدين إلى الوطن من المسافرين الجزائريين، الذين مازالوا عالقين في بعض المطارات الأجنبية ويجري ترحيلهم تباعا.

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