تراجع مبيعات التجزئة فى تركيا بنسبة 70%

أكد موقع "أحوال" التركي، أن مبيعات التجزئة في تركيا انهارت تقريبًا، بعد أن فقدت 70% من مبيعاتها بسبب فيروس كورونا.وتابع أن المبيعات في منافذ البيع بالتجزئة في تركيا تراجعت بنسبة 70% بسبب انتشار الفيروس التاجي.وأضاف أن العديد من مراكز التسوق أغلقت مؤقتًا، وتركز المتاجر على دفع أجور الموظفين.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقوم التجار بتقديم طلب إلى صندوق البطالة، وطلب مساعدة الحكومة أيضًا خصوصًا بعد الإعلان عن إنشاء صندوق لمواجهة هذه الأزمات.وأوضح أن أكثر من يؤرق التجار هو عدم استطاعتهم دفع الإيجار أو فواتير الغاز والكهرباء والماء، بسبب تراكم الديون وعدم البيع وإغلاق بعض المتاجر.