إنقاذ سكان عقار بعد انهيار السلم في بلبيس بالشرقية

أنقذت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، الخميس، 12 شخصًا أثناء احتجازهم داخل عقار مكوّن من 5 طوابق بشارع سعد زغلول بندر بلبيس، بعد إنهيار سلالم العقار من الطابق الثاني إلى الرابع، ما تسبب في حجز المقيمين بالطوابق من الثاني إلى الخامس، وتم الدفع بالسّلالم الهيدروليكية واستخراجهم وتم إخطار نيابة بلبيس.تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بإنهيار سلم عمارة بشارع سعد زغلول بندر بلبيس.على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس وضباط المباحث بمركز بلبيس، وضباط الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وجرى الدفع بالسّلالم الهيدروليكية وإنقاذ 12 شخصًا عالقًا بالعقار.