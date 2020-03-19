على أمين يُجيب: مَن الذى أحرق القاهرة؟

صورة مصر فى أوروبا



قنبلة مصطفى أمين



السبت الأسود



من ذا الذى ينسى أن عيد الأم الذى صار عيدًا قوميًا عربيًا هو فكرة على أمين، الذى ولد قبل أخيه مصطفى بـ«٣» دقائق، ورحل قبله بحوالى إحدى وعشرين سنة، وكان مشغولًا فى أيامه الأخيرة، وهو على سرير المرض، بمشروعات صحفية يحلم بتحقيقها كما حقق فكرته «أخبار اليوم» - التى أحدثت ثورة فى عالم الصحافة- رغم دراسته الهندسة الميكانيكية، التى فرضتها عليه أسرته كراهية فى الصحافة، التى عشقها منذ طفولته وصباه، كما فرض عليه إسماعيل صدقى باشا استكمال دراسته فى إنجلترا بعد أن حرم عليه دخول الجامعات المصرية لقيادته مظاهرات الطلبة. ورغم الحلم بالتغيير، الذى تحقق بقيام ثورة يوليو، فإن الوشايات بدأت تحاك ضد الأخوين من منافسيهما الصحفيين، ما أدى إلى سجنهما معًا أول مرة، ثم سجن مصطفى وحده بعد ذلك، ولكن تبقى براءة ذمتيهما، فقد كانا من القلة الذين لم يتقاضوا «المصاريف السرية»، التى كشفت عنها الثورة للتعريض بالصحفيين غير الموالين لها، وعندما اقترح على أمين مشروعًا لمحو الأمية تتبناه «أخبار اليوم» أعجب به الرئيس جمال عبدالناصر، ولكن وزير التعليم اعتبره تدخلًا فى اختصاصاته. ويكشف على أمين عن الكثير من أسرار الحياة الصحفية والسياسية فى هذه الصفحات المجهولة من مذكراته، التى نشرها محمد الوزان قبل ٤٥ سنة بمجلة «الجديد» الثقافية التى كان يرأس تحريرها الكاتب المسرحى د. رشاد رشدى، نعيد نشرها احتفالًا بذكرى عملاق الصحافة على أمين «١٤ فبراير ١٩١٤- ٢٨ مارس ١٩٧٦».مع بداية العقد الخامس من القرن العشرين كانت مصر حبلى بالثورة، بعد أن أصبح الفساد هو العملة السائدة فى نظام الحكم فى مصر، ولم يعد هناك حديث عن مصر فى العالم إلا كل ما فيه إساءة لها، بدءًا من تصرفات الملك إلى الحكومة والأحزاب حتى عالم الراقصات، أو كما يقول على أمين:إن أكبر دعاية نالتها مصر هى الدعاية لرقص البطن، إن صور سامية جمال وهى تهز بطنها نشرت فى جميع صحف العالم وفى الصفحات الأولى، وقد وصفتها هذه الصحف بأنها «الراقصة الرسمية للحكومة المصرية».جريدة «الديلى هيرالد» أقل الصحف تهجمًا على مصر لم تجد شيئًا يكتب عن مصر أثناء المفاوضات إلا مقالًا طويلًا عن «راقصات النيل» ونشرت صور حكمت فهمى وسامية جمال وتحية كاريوكا.جريدة «الجارديان»، وهى الجريدة البريطانية الوقور، خرجت عن وقارها المعتاد مع القراء وراحت تنشر صورًا عن بذخ المصريين فى أوروبا، بينما فى الوقت نفسه تنشر صورًا عن الفقر والجوع والمرض للشعب المصرى. جريدة «الديلى تلجراف»، التى توزع أكثر من مليون نسخة، والمعروف أن الذى يوجه سياستها ونستون تشرشل، تنشر فى صفحاتها الأولى قصة الحقائب التى ضبطت مع الممثلة إلهام حسين، واعترفت الممثلة بأنها تخص زوجة رئيس الوزراء المصرى، ثم ما تلبث الجريدة أن تواصل الحديث عن مصر، فتقول إن مصر تعانى جوعًا وعريًا شديدين، وفى الصفحة نفسها خبر بارز عن بذخ المصريين فى أوروبا. جريدة «التايمز» ظلت فترة طويلة تقف موقف المتفرج.. وأخيرًا كتبت مقالًا مطولًا نشرته فى الصفحة الأولى، وكان عن انتشار وتفشى الرشوة فى الحكومة المصرية. جريدة «النيوز كرونكل»، وهى لسان حزب الأحرار، نشرت مجموعة من الصور الكاريكاتيرية اللاذعة ضد مصر.جريدة «الديلى إكسبريس» أصبحت متخصصة فى نشر الفضائح المصرية، واستطاعت أن تجعل منها مادة مسلية لقرائها، الذين يزيد عددهم على أربعة ملايين قارئ.لم تكن هذه الحملة فى الصحف البريطانية فقط، بل انتشرت فى صحف أوروبا، فقد خرجت إحدى مجلات باريس وعلى غلافها صورة كبيرة للراقصة حكمت فهمى وهى شبه عارية فى وضع مثير، وقالت المجلة إن مصريًا كبيرًا مسئولًا أحضرها من القاهرة إلى باريس لترقص له.كانت هذه هى صورة مصر فى أوروبا وفى صحف ومجلات توزع بالملايين يوميًا وأسبوعيًا، وكل هذه الصحف على اختلاف ميولها وآرائها، إلا أنها اتفقت فى شىء واحد هو سمعة مصر، ولولا النجاح الكبير الذى حققه السباح المصرى حسن عبدالرحيم فى اجتياز المانش، لما استطاع مصرى واحد أن يرفع رأسه فى شوارع لندن أو باريس أو روما.. وقيل فى ذلك الوقت إن هذه دعاية صهيونية، ولكن هل سيطرت الصهيونية على كل شىء فى أوروبا حتى على أفواه الحلاقين وبائعى الصحف وجرسونات المطاعم وكمسارية المترو؟لقد أرسل د. محمود فوزى مندوب مصر فى الأمم المتحدة إلى وزير الخارجية المصرية يطلب منه ألا تنفق مصر مليمًا واحدًا فى الدعاية، لأن ذلك لن يجدى أى فائدة، وكتبت فى «آخر ساعة»: «إن الطريق الوحيد للدعاية الآن أن نبدأ بإصلاح أنفسنا، أن نوقف تيار البذخ والإسراف، أن نراعى شعور الشعوب فى الخارج، أن نبدأ بحركة إصلاح داخلى صحيح، أن نقضى على الرشوة والفساد اللذين يتفشيان فى بلادنا.. لقد التقيت أحد الصحفيين الإنجليز الكبار الذى قال لى: إننى أضحك كثيرًا عندما أقرأ فى البرقيات أن بعض العمال والطلبة هم الذين ينشرون الشيوعية فى بلادكم! لا يا سيدى.. إن هؤلاء مظلومون، إن زعماء للشيوعية الحقيقيين هم أغنياء مصر، إن تصرفاتهم هى فى الواقع الدعاية الشيوعية.. فإذا أردتم وقف الشيوعية فأوقفوا هؤلاء عند حدهم».كانت كل هذه الأنباء والأخبار عن مصر تثير الشعوب الأوروبية، فإن أوروبا فى ذلك الوقت كانت نصف جائعة، وكل ما ينشر عن البذخ فى مصر والملايين التى تصرف فى اللا شىء تكون عقدة حقد ضد مصر والمصريين. انتشرت الرشوة بشكل وبائى خطير لتهدد الكيان المصرى بأجمعه، وقامت حملات «أخبار اليوم» للحد من الرشوة والفساد وانتشارهما، وأوضحت فى حملاتها أن سر انهيار الدفاع عن كوريا هو حوادث الرشوة وسوء استغلال النفوذ، الذى هدم قوى الشعب المعنوية، كما أن الفساد والصفقات المريبة هى التى فتحت الباب فى الصين لدخول الجيوش الشيوعية وهزيمة «كايتشك»، وكتبت «أخبار اليوم» تقول: «حوادث الرشوة واستغلال النفوذ هى الطابور الخامس الذى ينشط اليوم فى بلادنا، ويهدد قوى الشعب المعنوية ويبعثه على الاستسلام».فى أثناء هذه الحملة الجريئة تضبط «أخبار اليوم» إحدى الممثلات وهى تحاول تهريب عدة حقائب تخص حرم رئيس الحكومة، وفى اليوم التالى تضبط موظفًا كبيرًا يحاول هو الآخر تهريب مجموعة حقائب، ثبت أنها تخص حرم رئيس الحكومة أيضًا.. فى الوقت نفسه قبض على الكاتب الشاب إحسان عبدالقدوس، رئيس تحرير «روزاليوسف»، لأنه كشف بجرأة فى مجلته عن التلاعب فى أسلحة الجيش.. كانت صحف الحكومة تعتبر الهجوم على الفساد خيانة.. والمطالبة بالتحقيق فى الأسلحة الفاسدة خيانة، والاحتجاج على طرد أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين من البرلمان خيانة، بينما ضبط حقائب مهربة من الجمارك وبها بضائع بمئات الألوف من الجنيهات عمل مشروع، لسبب بسيط هو أن هذه الحقائب تخص رئيس الحكومة.وسط هذا الطوفان الرهيب فجر مصطفى أمين قنبلته الخطيرة صباح ٩ سبتمبر ١٩٥٠ حينما كتب فى «الموقف السياسى» بـ«أخبار اليوم» يقول: «الشعب المصرى يبحث عن قائد يقوده من الهزيمة إلى النصر، ومن اليأس إلى الأمل، ومن العدم إلى الحياة.. قائد يرفع الشعب ولا يرتفع على رأسه يتقدم ولا يهاب، يتكلم ولا يخاف، يزأر فى الغافلين أن استيقظوا ويصرخ فى العابثين واللاهين أن ارفعوا أيديكم.. الشعب يبحث عن قائد يمتلئ صدره بالإيمان لا بالنياشين، يحاول أن يرفع الشعب ولا يغتنى على حساب الشعب، قائد يعلم أن قيادة الشعوب ليست مغنمًا إلا للصوص، وليست عضوية فى إدارة شركة تدر الذهب على المديرين والرؤساء، الشعب لا يريد قائدًا يثرى ويلعب القمار، ويزداد الشعب فقرًا، والشعب يريد كل وقته للعمل، الشعب يريد قائدًا لا يعتبر مصر ضيعة يستغلها أو بقرة حلوبًا يستنزف لبنها، الشعب يريد قائدًا يعتبر المصريين جميعًا أنسباءه وأصهاره وأقاربه، ويعتبر خزائن الدولة حرامًا عليه وعلى من يلوذ به، نريد رجلًا يبنى للفقراء بيوتًا لا أن يبنى لنفسه قصورًا، نريد أن يهتم بمضاعفة دخل العمال والفلاحين لا أن يضاعف دخله الشخصى على حساب العمال والفلاحين.. إن العلم اليوم ملقى على الأرض، فمن ذا الذى يتقدم لحمله؟.. إذا تقدم رجل واحد سارت وراءه الملايين، وإذا لبى رجل واحد لبى الشعب النداء، إننا نريد ذلك القائد أيًا كان، لا يعنينا إذا كان صديقًا أو خصمًا، فى أرفع المناصب أو فى أحقرها، لا يهمنا إن كان حاكمًا أو محكومًا، إنما كل ما نريده أن نجد رجلًا شجاعًا مؤمنًا بحق هذا الشعب، فى أن يحكم حكمًا شريفًا وعفيفًا وطنيًا قوميًا».أثار هذا المقال الرأى العام المصرى كله، بل العالمى أيضًا، وارتفع توزيع «أخبار اليوم» إلى مائتى ألف نسخة، وعاشت «أخبار اليوم» الحرب العنيفة التى واجهتها بكل شجاعة وثبات من الحكومة، فقد استمرت حملاتها قوية رغم الحروب، وقالت تحاول إيقاظ الوزراء: «نحن نطالب الوزراء بأن يحكموا كأسياد لا عبيد»، ولأن هذا التعريض لا يحرك الوزراء فاتجهت إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين قبلوا بعين الرضا لطمة الملك بإخراج الشيوخ المعارضين، ولم يتحركوا فى الوقت الذى ثار فيه كل نساء مصر، عندما أمر الملك بإخراج ناهد سرى من رئاسة الهلال الأحمر، لأنها خالة الملكة فريدة، وكتبت أقول: «حينما خرجت السيدة ناهد سرى من رئاسة الهلال الأحمر، استقالت على الفور مائة سيدة احتجاجًا على خرق قانون الجمعية، ولما طرد ٢٩ عضوًا من مجلس الشيوخ لم يستقل رجل واحد.. ما أشد حاجتنا إلى نساء فى البرلمان». كانت هذه هى التيارات العاصفة داخل مصر.. ازدادت الرشوة واكتسح الفساد البلاد، انتشر الفقر وكثرت المجاعات.. ورغم هذا فقد كانت العناصر الوطنية تقف وتحارب وتحاول، ووسط ذلك كله لاح شبح حريق القاهرة والدخان والنيران.. هل أتى ذلك على الأمل الوحيد الباقى لدى المصريين؟يوم البوليس المصرىالسبت ٢٦ يناير ١٩٥٢ يوم من أيام التاريخ الضائع، لم تشهد القاهرة فى تاريخها الحافل الطويل يومًا أبشع من هذا اليوم الرهيب، كانت عاصمة بلدى طعامًا للنيران، كانت ألسنة اللهب شرهة نهمة تأكل أجمل ما فيها، فى ساعات قليلة تحولت المبانى الجميلة إلى أطلال، والشوارع المنسقة إلى رماد، والحدائق الغناء إلى خرائب، وكان السؤال اللغز: لمصلحة من احترقت القاهرة؟كان الجو السياسى العام للبلاد ملبدًا بالغيوم، وكانت حملة مصطفى أمين القوية التى توجها بمقاله الخطير «البحث عن قائد» لا تزال حديث الدوائر السياسية فى داخل وخارج مصر، ولقد أحس الوطنيون المصريون بالارتياح العميق لتلك الحملات الصحفية الناجحة التى تقوم بها «أخبار اليوم» للحد من طغيان الحكومة وسيطرة السفارة البريطانية وفساد الملك.وسط هذه الغيوم حملت الأخبار القادمة من الإسماعيلية أنباء عن صدام مروع بين قوات البوليس المصرى فى المدينة والقوات البريطانية الموجودة فى منطقة القنال.. واستطاعت قوات البوليس رغم ضآلة عددها وإمكانياتها المحدودة، سواء فى نوعية التدريب أو السلاح أن تقف فى شجاعة، ويستشهد أبطالها فى رجولة.. وهكذا أصبح يوم ٢٥ يناير مع الأيام والزمن رمزًا لبطولة رجل البوليس المصرى.لقد اتضح للمصريين جميعًا الدور الخطير الذى تقوم به بريطانيا، ولم يعد هناك مجال للشك فى أن حركة القوات البريطانية فى الإسماعيلية تستهدف المزيد من تأكيد ذاتها فى المنطقة كلها، حتى يترسب هذا الإحساس داخل كل المصريين، وبالتالى تموت قضية الجلاء عن منطقة القنال.رد فعل سريعالساعة الثانية صباحًا، اليوم ٢٦ يناير ١٩٥٢.. البرودة والصقيع يلفان الجو كله، وأعلن عمال المطار عن احتجاجهم على بريطانيا، بسبب ما حدث بالأمس فى مدينة الإسماعيلية، وبالتالى رفضوا التعاون مع طائرات الشركة البريطانية، وظلت الطائرات بركابها بلا طعام ولا وقود بلا محاولة للتحليق مرة أخرى.الساعة السادسة صباحًا، اليوم ٢٦ يناير أيضًا.. جنود بلوكات النظام بالعباسية أعلنوا هم أيضًا عن احتجاجهم بسبب حوادث الأمس الدامية فى الإسماعيلية، ورفض الجنود جميعًا التوجه إلى مراكز حراساتهم على منشآت القاهرة الحكومية كما هى العادة يوميًا، وتحرك الجنود فى مجموعة كبيرة من العباسية حتى الأزهر، واستمر زحفهم إلى ميدان محمد على ثم إلى ميدان التحرير، ووسط هذه المظاهرة الأولى والغريبة من نوعها، التى يقودها ضابط الشرطة عبدالهادى نجم الدين، تجمعت أعداد هائلة من الجماهير التى تعاطفت مع قوات الشرطة وساروا جميعًا يهتفون بسقوط الحكومة والملك، وجلاء القوات البريطانية عن البلاد، واتجهت المظاهرة إلى الجامعة، كانت الساعة قد بلغت التاسعة صباحًا.. وفى رحاب الجامعة وقف الطلبة والجنود والجماهير يتبادلون المشاعر المتأججة، ثم ما لبثوا أن تحركوا جميعًا فى مظاهرة صاخبة قوية، وفى الحادية عشرة والنصف صباحًا وصلت المظاهرة ميدان عابدين، وهناك التقت مظاهرة أخرى يقودها عمال عنابر السكة الحديد والجميع يرفعون شعار السخط على الاعتداء الذى حدث على قوات البوليس بالإسماعيلية، وحاول وزير الشئون الاجتماعية تهدئة الموقف، لكنه لم يستطع وانسابت الجماهير فى كتل بشرية تموج فى شوارع القاهرة وكأنها مستودع بارود تحف به أعواد ثقاب.كازينو بديعة فى ميدان الأوبرا، والمظاهرات تجتاح شوارع القاهرة، شاهد أحد المتظاهرين رجلًا يحتسى الخمر مع إحدى الراقصات، وقامت مشاجرة عنيفة مع الرجل انتهت إلى تحطيم الكازينو وإشعال النار فيه، وارتفعت أعمدة الدخان وألسنة اللهب فى الميدان الكبير، وجاءت عربات الإطفاء لتطفئ الكازينو المشتعل، وصدرت أوامر حسين بك صبحى، مدير الأمن العام، بتفريق المتظاهرين.. وفعلًا تفرق الجميع فى الميدان الكبير، وفى الواحدة ظهرًا اندلعت النيران فجأة من داخل سينما ريفولى فى شارع فؤاد، وسبقت النيران سلسلة من الانفجارات وامتدت النيران بسرعة فى المحلات المجاورة للسينما، ثم ما لبثت أن أصبحت المنطقة كلها كتلة من النيران.. سينما مترو، سينما ميامى، محل الإكسلسيور، بار سيسل، مطعم الكورسال، وامتدت النيران لتشمل شوارع بأكملها «سليمان باشا، عبدالخالق ثروت، عدلى، شريف، وميادين الأوبرا، مصطفى كامل، عرابى».. وفى النهاية لا أحد يدرى كيف اندلعت النيران فى شارع الهرم، فقد اشتعل كازينو صوفر، وكازينو كوفن جاردن، وأوبرج الأهرام.. وهكذا فى ساعات قليلة تحولت القاهرة إلى كتلة من النيران، وارتفعت أعمدة الدخان فى سماء المدينة الجميلة، وتحولت المحلات الكبرى إلى خرائب، وامتدت إليها أيدى اللصوص والعابثين، ولكن.. هنا سؤال يفرض نفسه: أين كان رئيس الحكومة.. الرجل الأول المسئول عن سلامة الدولة؟ كتبت فى العدد ٣٧٩ من «أخبار اليوم» أقول:«كان رئيس الحكومة فى منزله، وفى الساعة الثانية ظهرًا طلب عامل المانيكير ليقلم له أظافره، ولكن العامل رفض الذهاب لرئيس الحكومة خوفًا على حياته من النيران المتأججة فى شوارع القاهرة، ولكن رئيس الحكومة أصر على طلبه، وأصر العامل على عدم الذهاب، وأخيرًا أرسل رئيس الحكومة سيارة عسكرية وبها حراسة كافية لإحضار عامل المانيكير.. لقد كانت القاهرة بأحلامها وآمالها تحترق، بينما الذين حول رئيس الوزراء مشغولون جدًا بمسألة إحضار عامل المانيكير ليقلم له أظافره».ويكفى لتصور بشاعة الفناء الذى لحق بالقاهرة أن الحريق دمر ٩٢ حانة ومخزنًا للخمور، ٧٣ مرقصًا وصالة ومطعمًا ومقهى، ٤٠ دارًا للسينما، ١٦ ناديًا، ١٠ متاجر لبيع السلاح، ٨ معارض كبرى لبيع السيارات، ١٣ فندقًا من فنادق الدرجة الأولى، ٣٠ مكتب إدارة لشركات ومؤسسات، ٣٠٠ متجر كبير، بنك باركليز، ١١٧ شقة سكنية ومكاتب عامة، ٢٣ مليون جنيه قيمة الخسائر المادية إلى جانب عشرات القتلى ومئات من الجرحى. ولكن كيف وقع هذا الحادث فى ثلاث ساعات فقط ليمتد إلى كل هذه المنشآت فى هذه المساحة الشاسعة؟ ومن أين الأدوات التى ساعدت عليه؟ هل يمكن أن يفعل ذلك جمهور تجمع دون سابق اتفاق على خطة، وتظاهر سلمى من الصباح الباكر حتى الظهر؟ إذن لا بد أن هناك تنظيمًا للعملية، لقد كان هناك أناس يتحركون فى فرق صغيرة تعمل بأعصاب باردة، وتنقلهم من مكان إلى آخر عربات جيب، كانوا يتحركون كما لو كانت لديهم خطة مدروسة فعلًا، وبطريقة منظمة تتقدم إحدى الفرق إلى المبنى وتحطمه بالبلط، وتتقدم فرقة أخرى بعدها لتلقى بالمواد الناسفة ويبدأ الحريق.. وهكذا منتهى الدقة والنظام. وقد كتبت يوم ٢ فبراير فى «أخبار اليوم»: «إن الجريمة التى ارتكبت ليست جريمة حرق القاهرة، إنما هى جريمة حرق الثقة العالمية بمصر كلها، وإعادة هذه الثقة تحتاج إلى عشرات من السنين، ولذلك لا يكفى أن تقبض الحكومة على بعض المتهمين، إنما تجب المبادرة بمحاكمة الذين أهملوا فى إخماد هذه الفتنة الخطيرة التى لم يحدث مثلها فى أى بلد متمدن أو غير متمدن.. من الجانى ومن المستفيد؟».. ووسط هذا التطاحن الرهيب.. من الذى دبر حريق القاهرة؟ لقد كان هناك اتجاه يقول إن حريق القاهرة تم بواسطة الجماهير، ولكن كل شهود الحادث نفوا ذلك تمامًا، لقد كانت الجماهير تشاهد النيران وهى تلتهم القاهرة، ولكنهم كانوا جميعًا واقفين تحت تأثير الغضب السلبى، وأيضًا مشاعر الشماتة لاحتراق ثروات لا يملكها الشعب، وإنما يملكها مستغلوه، وقد صاغت السلطات اتهامًا أكثر تحديدًا.. لقد اتهمت أحمد حسين رئيس حزب الفتاة بالتحريض والاتفاق على حرق القاهرة، وأثبت أحمد حسين بالأدلة المادية أنه لم يشترك فى الحريق وبرأته المحكمة.