أسقف المنيا يرأس اجتماعه الأسبوعى بدون حضور شعب الكنيسة

يترأس الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا، مساء اليوم اجتماعه الأسبوعي العام من مقر المطرانية، بدون حضور من شعب الكنيسة.وبث الاجتماع مباشرا، كما يلقي نيافته عظة روحية تذاع للأقباط، في إطار تطبيق توصيات الكنيسة بتعليق الاجتماعات الكنسية والأنشطة لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا.بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير المعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.ويُعد الصوم الكبير صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.