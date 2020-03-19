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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«هاآرتس» تكشف خطة نتنياهو لاستغلال كورونا للبقاء في الحكم

الخميس 19/مارس/2020 - 07:27 م
نتنياهو
نتنياهو
محمد عمر
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كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود يستغلون فيروس كورونا للتمسك بالسلطة.

وقالت الصحيفة في تقرير الخميس، إن نتنياهو وحزبه يستغل الذعر من الفيروس للتمسك بالسلطة، وتحييد النظام القضائي والحجر على السلطة التشريعية حتى لا تلاحق جرائمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو والليكود غير مستعدون لقبول نتائج الانتخابات الأخيرة، كما أنه يحاول الهرب من المحاكمة والحكم كديكتاتور.

وأضافت "هآرتس" "لم يتم تأجيل محاكمة نتنياهو الجنائية فقط بسبب الفيروس، بل أعطى الشاباك ضوءا أخضر لتعقب المواطنين باستخدام أساليب مكافحة الإرهاب دون أي إشراف برلماني"، متهمة رئيس الكنيست يولي إدلشتين بمحاولة إنقاذ سيده (نتنياهو) بأي ثمن.

وقالت الصحيفة إن إيدلشتاين يمنع بمفرده الكنيست من تشكيل اللجان، بعد أن أدرك أن كتلة الحريديم اليمينية لا يمكنها حشد الأغلبية في الكنيست كما أن حزب الليكود يمنع البرلمان من الانعقاد.

كما يستغل نتنياهو وشركاؤه حالة الطوارئ بشكل كامل لوقف العملية الديمقراطية، كما أكد يائير لابيد، أحد قادة حزب "أزرق أبيض" أمس أن مؤسسة الدولة الوحيدة التي تعمل حاليًا هي حكومة انتقالية غير منتخبة مع رئيس وزراء خسر الانتخابات، وذلك في إشارة لنتنياهو.

وطالبت الصحيفة بعدم السماح بوقوع الديمقراطية الإسرائيلية ضحية التلاعبات السياسية باسم المعركة ضد الفيروس.

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