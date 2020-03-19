حجر صحى للمطبخ.. غسل الأسطح بالصابون وتطهير الفناجين يقيان من الأمراض

نظف قبل التعقيم



المقابض والأجهزة والحقائب



ضع إسفنجة الغسيل فى غسالة الصحون



ركز على أسطح المطبخ



مع إعلان منظمة الصحة العالمية تفشى فيروس كورونا، ووصوله لمرحلة الوباء، اتخذت العديد من الدول إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس، مثل تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية، وإغلاق المطاعم والكافيهات والمولات التجارية ودور العبادة، ولكن يظل الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، أفضل طرق الوقاية من الأمراض بشكل عام.ونشرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية عددًا من النصائح حول طرق التنظيف المثالية التى تضمن لمن يلتزم بها أكبر قدر من الحماية ضد الفيروسات والبكتيريا والجراثيم بشكل عام.ونقلت الصحيفة عن خبيرة التنظيف ساندرا ريدموند، من شركة مولى ميد البريطانية، الرائدة فى عالم التنظيف، عدة نصائح للحفاظ على منازلنا نظيفة وآمنة خاصة فى ظل اضطرارنا للبقاء فترات أطول داخل منازلنا كتدبير للوقاية من «كورونا».وتتضمن نصائح «ريدموند» تنظيف الأسطح بشكل عام بالماء والصابون قبل رشها بأى منتج، ومسح وتنظيف الزوايا والمناطق التى نهمل العناية بها عادة، مثل مقبض الغلاية ومقابض فناجين القهوة والشاى وأوانى الطبخ.نصحت «ريدموند» القراء بعدم الاكتفاء بتعقيم الأسطح فقط، ولكن تنظيفها أولًا ثم تعقيمها، حيث يقوم الناس عادة بمسح الأسطح باستخدام مناديل مطهرة أو رش مواد مطهرة باليد على الأسطح، ولكن من الأفضل تنظيف الأسطح باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش وصابون ثم وضع أى مطهر أو معقم، مع ضرورة ترك المطهر على الأسطح لمدة ٣٠ ثانية قبل المسح.وقالت: «فى الأوقات العادية قد ترغب فى التنظيف والتعقيم كل بضعة أيام، ولكن هذا لا يندرج ولا يناسب الأيام الحالية مع انتشار كورونا».أوصت «ريدموند» بتنظيف المناطق التى يلمسها الناس بشكل شائع ومستمر، وقالت: «فى حين تحظى الأسطح الكبيرة مثل أسطح طاولات المطبخ بأكبر قدر من الاهتمام، يجب ألا ننسى تنظيف وتطهير تلك المناطق التى نلمسها كثيرًا مثل الغلاية وآلة القهوة ومقابض الأبواب والنوافذ وعلب الماكياج وأجهزة التحكم عن بعد، وربما أكثر المناطق التى نغفلها فى المطبخ مقابض الدولاب والأجهزة». وأضافت: «على الرغم من أنه يوصى بتطهير الأسطح التى يتم لمسها بشكل متكرر باليدين، مثل مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب خاصة مقبض الباب الخارجى، فقد لا يكون لديك الوقت الكافى للقيام بذلك، ولكن عليك ألا تغفل ولا تتكاسل عن هذا الأمر، واستخدم فى ذلك المطهرات أو الماء الدافئ والصابون».قالت خبيرة النظافة إن الأشياء التى تستخدمها لتنظيف الأشياء الأخرى غالبًا ما تعج بالجراثيم نفسها، فقد وجدت العديد من الجهات والمنظمات المعنية بالصحة العالمية أن ما متوسطه ١٩.٦ مليار بكتيريا تعيش فى قطع الإسفنج التى تستخدم فى تنظيف وغسيل الأوانى والأسطح داخل المطابخ فى المنازل البريطانية. وأضافت: «نعم إنه خبر صادم ولكن الخبر المفرح، هو أنه يمكن وضع الإسفنجة فى غسالة الصحون أو الغسالة، أو غسلها بالماء الساخن والصابون، لتطهيرها، كما يمكن وضعها فى الميكرويف على درجة عالية لمدة دقيقة أو اثنتين».ومن ضمن النصائح التى قدمتها «ريدموند» استخدام الملابس المصنوعة من الألياف الدقيقة، لأنه يمكن غسلها بسهولة وبسرعة كبيرة. واختتمت نصائحها بأنه «لمنع انتشار الجراثيم، يجب غسل جميع الملابس الداخلية والمناشف وبياضات الأسرّة عند ٦٠ درجة مئوية أو ٤٠ درجة مئوية باستخدام منتج غسيل مبيض».وقالت إنه من الجيد أيضًا تشغيل الغسالة فارغة مرة واحدة فى الأسبوع، إما فى درجة حرارة عالية أو باستخدام مطهر كيميائى، لمنع نمو الجراثيم، ومحاولة عدم ترك الغسيل الرطب فى الغسالة، لأن ذلك سيشكل بيئة خصبة لنمو الجراثيمفيجب تنظيف المواد والأسطح التى تستخدم بشكل يومى، خاصة فى المطبخ باعتباره أكثر المناطق عرضة للتلوث فى المنازل.