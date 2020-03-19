وول ستريت: أصحاب المهن الحرة بتركيا يواجهون شبح كورونا بمفردهم

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن سائقي التاكسي في اسطنبول يواجهون أزمة كبرى بعد تضاؤل الطلب.وتابعت أن هناك العديد من أصحاب المهن الحرة في تركيا يواجهون خطر فقدانها بسبب فيروس كورونا وعلى رأسهم سائقي التاكسي، حيث يتضاءل الطلب على سيارات الأجرة مع انتشار الفيروس التاجي.وقال سائق سيارة الأجرة ظافر ساري، 47 عامًا "الطرق خالية من حركة المرور، ولا يوجد عمل".لطالما اعتمد ساري على الدخل الثابت الذي توفره نوبات التاكسي التي تبلغ مدتها 12 ساعة لدفع رسوم الكلية لأولاده وقرض السيارة.يبلغ عائده اليومي المعتاد 700 ليرة تركية أي ما يعادل 94 دولارًا، ولكن بنهاية يوم الاثنين كان قد حصل على 300 ليرة فقط.ووفقًا للبلدية، انخفض استخدام وسائل النقل الجماعي بنسبة 48% خلال الأيام الخمسة الماضية.وأكد ساري أنه لم ير المدينة هادئة للغاية منذ زلزال 1999، قائلًا "لقد عشنا من خلال الهجمات الإرهابية والانقلاب، لقد مرت كلها في غضون أيام أو أسابيع قليلة، يمكن أن تكون هذه أسوأ الأزمات."