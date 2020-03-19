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محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد وفيات كورونا فى إيطاليا يتجاوز الصين.. الحصيلة: 3405

الخميس 19/مارس/2020 - 07:21 م
وفيات كورونا
وفيات كورونا
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أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الخميس، عن وفاة 427 شخصًا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3405.

وقالت إنه تم تسجيل 4480 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 41035 مصابًا، شفي منهم 4440.

جدير بالذكر أن الصين سجلت 3245 وفاة من إجمالي إصابات بلغت 80928، علما أن 7263 مصابا فقط يتلقون العلاج حاليًا في كامل البر الصيني.

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