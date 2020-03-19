بعد قليل.. «التعليم» تصدر بيان مهم بشأن مصير الدراسة والامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إصدار بيان هام بعد قليل، لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بتعليق الدراسة، ووضع الامتحانات بالفصل الدراسي الثاني.وكان أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة ستعلن تفاصيل ما أعدته للتعليم عن بعد ولمساعدة وحماية 22 مليون طالب وطالبة فى التعليم المصرى.وأضاف خلال منشور له، عبر صفحته علي الفيس بوك، أنه سيعلن ماذا قررت بخصوص امتحانات سنوات التعليم 2.0 (KG1 حتي G2) ثم سنوات النقل من 3 ابتدائى حتى 2 إعدادى ثم 1، 2 ثانوي والشهادات العامة والدبلومات.وكذلك دور المعلمين والإدارات المدرسية فى هذه الفترة.وأوضح: إن شاء الله تجدوا ما يطمئن الجميع ونرى ما أنجزته الوزارة فى التحول الرقمى وتطوير التعليم الحكومى المصرى".وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطة التعلم عن بعد، بعد تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين كإجراء احترازى من فيروس كورونا.