حملة «الوفد» الإغاثية لمكافحة كورونا تصل السيدة عائشة

حرص شباب حزب الوفد المشارك في حملة الإغاثة التي أطلقها حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاءالدين أبوشقة؛ لتوعية المواطنين للتصدي لفيروس كورونا المستجد، على شرح أسباب الفيروس وكيفية انتشاره والوقاية منه للمواطنين في منطقة السيدة عائشة بمشاركة عدد من نواب وقيادات وشباب بيت الأمة.ورحب أهالي السيدة عائشة بحملة الإغاثة ووجهوا الشكر لشباب الوفد على جهودهم، مشيرين إلى أن حزب الوفد دائمًا مع الوطن والمواطنين من خلال التواصل الدائم على أرض الواقع.