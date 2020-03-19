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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تامر عاشور يعلن موعد أول حفل غنائي على يوتيوب بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:09 م
الفنان تامر عاشور
الفنان تامر عاشور
سناء إسماعيل
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أعلن الفنان تامر عاشور، عن موعد أول حفل غنائي على موقع "يوتيوب"، وذلك بسبب قرار منع إقامة الحفلات الغنائية لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال تامر عاشور، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "إن شاء الله بنسبة كبيرة جدا هتكون الحفلة يوم الخميس اللي جاي".

وكانت إدارة يوتيوب بالعربي، قد وجهت رسالة شكر خاصة لتامر عاشور كونه أول فنان عربي يقيم حفله ببث مباشر على يوتيوب، وذلك في تغريدة جاء فيها: "تخيل معي أن يفاجئك أحد المشاهير بحفلة تستطيع مشاهدتها من المنزل والأغاني بناءً على طلب الجماهير! فكرة رائعة تامر عاشور، قوموا بزيارة قناته في عطلة نهاية الأسبوع لتستمتعوا بالحفلة".

يذكر أن تامر عاشور، كان قد قال في تغريدة سابقة له: "قررت أعملكم حفلة ميكروفون لايف على اليوتيوب، تقدروا تتفرجوا عليها في بيوتكم وتطلبوا الأغاني اللي انتو عايزينها وندور على أي حاجة فيها طاقه إيجابية ونعملها وإن شاء الله أزمة وهتعدي".

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