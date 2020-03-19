كنائس إيبارشية دشنا تصلي غدا لرفع وباء كورونا

أعلنت إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا تكلا أسقف الإيبارشية، أنه من المقرر أن تقيم الإيبارشية غدًا الجمعة 20 مارس، صلوات خاصة خلال طقس القداس الإلهي، من أجل أن يرفع الله الوباء "فيرس كورونا" من مصر، ويحافظ على شعبها، وذلك بجميع كنائس الإيبارشيةوكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت الصوم الأربعيني في 24 فبراير الماضي، ويعد الصوم الكبير من أصوام الدرجة الأولى، وتبلغ مدته 55 يومًا متتالية، يمتنع خلالها الأقباط عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان ليكتفوا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب يوميًا، ليختتم الصوم فى ليلة سبت النور، ليحتفي الأقباط بعيد القيامة في 19 أبريل المقبل.