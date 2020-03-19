توقعات باستدعاء الحرس الوطني الأمريكي للمساعدة في احتواء كورونا

قال قائد الحرس الوطني الأمريكي، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من أفراد الحرس في جهود مواجهة فيروس كورونا الذي يتفشى بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، لكنه لا يرى داعيا لنشرهم على المستوى الاتحادي.وقال الجنرال جوزيف لينجيل خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاجون): من الصعب تحديد ما هو المطلوب فعلا، لكن أتوقع الاستعانة بعشرات الآلاف داخل الولايات مع تنامي المشكلة".وذكر أنه رغم أن الرئيس بوسعه نشر الحرس الوطني على المستوى الاتحادي، فإنه لا يعتقد أن هذا الإجراء منطقي في هذا الوضع كما أنه ليس على علم بأي خطط للقيام بذلك.