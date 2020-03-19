أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجازة استخدام دواء للملاريا لعلاج كورونا.وقال في مؤتمر صحفي: "إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس كورونا من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام".وأضاف: "على الشخص المصاب أن يجد علاجًا أمريكيًا وليس أوروبيًا أو آسيويًا.. ووجهت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال لفيروس كورونا".