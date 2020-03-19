حملات لمنع احتكار المستلزمات الطبية فى البحر الأحمر

وجه محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، مديرية الصحة بشن حملات مكبرة على كل الصيدليات بشكل يومي؛ لضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية، واستغلال حاجة المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وقال المحافظ، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن مديرية الصحة بإشراف الدكتور تامر مرعي شنت حملات مكبرة على الصيدليات ومرت على 48 صيدلية و3 مخازن أدوية ومستلزمات، وتم تحرير محضري غلق لصيدليتين لعدم وجود مدير مسئول، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.بدوره، قال وكيل وزارة الصحة، إن الحملات مستمرة على مدار الساعة بمتابعة مباشرة من المحافظ.