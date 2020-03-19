محافظة الغربية تغلق 2284 حضانة أطفال

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إنه تم إغلاق 2284 حضانة أطفال على مستوى المحافظة بجميع المراكز والمدن، من خلال حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية المشتركة، منذ صدور قرار تعليق الدراسة السبت الماضي وحتى الآن.وأضاف المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أنه تم "تشميع" تلك الحضانات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من أصحابها، مؤكدا أنه لن يسمح لأي أحد مخالفة القرارات بشأن هذا الصدد، والتشديد على القائمين عليها بعدم فتحها منعا لتعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأماكن التي يتم فيها أي أنشطة تعليمية على مستوى مراكز الدروس الخصوصية.وشدد المحافظ على تكثيف الحملات اليومية والمرور الدائم خلال تلك الفترة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات، حفاظا على صحة المواطنين من انتقال أي عدوى فيروسية.