رغم كورونا.. نتنياهو يقيم حفل زفاف المتحدثة باسمه داخل منزله

أقامت شير كوهين المتحدثة باسم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، حفل زفافها، اليوم الخميس، مع الالتزام بكافة التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة هناك بشأن منع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدم وجود تجمع لأكثر من 10 أشخاص.واحتفلت كوهين بزفافها داخل منزل نتنياهو في مدينة القدس المحتلة، فيما أعرب الأخير عن سعادته بحضور المناسبة، وإقامته داخل بيته، مشيرا إلى أنه سيكون هناك احتفال مختلف مع كافة الأصدقاء بعد انتهاء أزمة كورونا، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم، عن تسجيل 96 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالى عدد الحالات المصابة لـ529، بينهم 10 جنود من الجيش.