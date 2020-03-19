رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

رغم كورونا.. نتنياهو يقيم حفل زفاف المتحدثة باسمه داخل منزله

الخميس 19/مارس/2020 - 05:41 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
طباعة
أقامت شير كوهين المتحدثة باسم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، حفل زفافها، اليوم الخميس، مع الالتزام بكافة التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة هناك بشأن منع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدم وجود تجمع لأكثر من 10 أشخاص.

واحتفلت كوهين بزفافها داخل منزل نتنياهو في مدينة القدس المحتلة، فيما أعرب الأخير عن سعادته بحضور المناسبة، وإقامته داخل بيته، مشيرا إلى أنه سيكون هناك احتفال مختلف مع كافة الأصدقاء بعد انتهاء أزمة كورونا، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم، عن تسجيل 96 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالى عدد الحالات المصابة لـ529، بينهم 10 جنود من الجيش.

موضوعات متعلقة

وزير التموين يجيب.. هل ينتقل «كورونا» عن طريق السلع؟

تكليفات عاجلة للمحافظين بشأن إغلاق المقاهى والمطاعم 7 مساءً

شقيق ياسمين عبدالعزيز يُثير الجدل من جديد.. طالبها بالزواج

«الصحة»: لم نتسلم «علاج كورونا» والدقهلية لا تمثل خطرًا على مصر

الصور

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

الأكثر قراءة

4 قرارات من وزير الأوقاف لمواجهة كورونا

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

بعد فحص كورونا.. 9 قرارات مهمة لمجلس الوزراء

حقيقة إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

مركز الهالة الثقافي يناقش «أثر المخلدين».. السبت

رواية مصرية صدرت في 2018 تنبأت بتفشي كورونا

الحرية للإبداع الثقافي ينظم «ملتقى الحرية الشعرية».. الأحد

شعبان يوسف يكتب: أنا لست عضوًا في اتحاد الكتاب