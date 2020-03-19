أكاديمي ليبي يكشف لـ«الدستور» سر الخلاف بين أردوغان والمرتزقة

قال الأكاديمي الليبي باهر العوكلي، إنه في ظل الأوضاع الراهنة فقد عمد الجانب التركي إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل.وأكد باهر العوكلي لـ"الدستور"، أن أجهزة استخبارات القوات المسلحة رصدت خلال الفترة السابقة ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 4750 مرتزق حيث قدر عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند.وأضاف: "من المتوقع في الفترة القريبة القادمة استمرارالعمليات العسكرية التي تقوم بها قواتنا المسلحة العربية الليبية ضدد بؤر الإرهاب والمرتزقة الأجانب في العاصمة طرابلس وذلك مع الالتزام بقواعد الاشتباك والتعليمات التنفيذية الصادرة من القيادة العامة بضرورة المحافظه على وقف إطلاق النار".وأشار الخبير الليبي إلى أن الجيش في نفس الوقت سيرد بكل قوة على أي محاولة تخريب أو التأثير بشكل متزايد على الساحة العسكرية التي تشهد تزايد محاولات المليشيات المؤدلجة المتطرفة بحكومة الوفاق غير الدستورية والنظام الإخواني التركي المتخالف مع كل قوي الشر والإرهاب في العالم.