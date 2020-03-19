السجون التركية.. بؤرة لتفشى الوباء بعد انتشار كورونا بها

أكد موقع "أحوال" التركي، أن أهالي السجناء السياسيين في تركيا عبروا عن قلقهم على ذويهم الموجودين في السجون التركية.وتابع: أن السجون التركية مكتظة بصورة كبيرة بالمساجين، ما يجعل انتشار الفيروس فيها سهل للغاية، وقد طالب أهالي المعتقلين بالإفراج عن أبنائهم حتى لا ينتشر الفيروس بصورة أكبر.بينما أكد موقع "نورديك مورنيتور" السويدي، أن أحد سجون أدرنة انتشر فيها الفيروس بصورة كبيرة وسط تعتيم حكومي كبير.وتابع: أن الحكومة التركية ترفض الإفراج عن السجناء رغم أنباء انتشار الفيروس خصوصًا في الشمال، وتعد السجون التركية من أكثر السجون المكتظة حول العالم.وأضاف: أن كافة الجماعات الحقوقية ناشدت أردوغان الإفراج عن السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف عام 2016، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض كافة هذه المحاولات.وأشار إلى أن كلا من إيطاليا والصين وإيران والبحرين أفرجت عن السجناء السياسيين، خوفًا من انتشار الفيروس في السجون ولكن تركيا ترفض الأمر.