عدنان الزرفى يعلن اعتزامه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين

صرح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم الخميس، بأنه يعتزم تشكيل حكومة عراقية جديدة تمثل كل العراقيين وتلبي تطلعات المتظاهرين.وأكد الزرفي، خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت العزم على "تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين قادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين، وقادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، وإجراء انتخابات نزيهة عادلة في أقرب موعد ممكن" بحسب بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية.من جهتها، أعربت بلاسخارت عن دعم البعثة الأممية "جهود تأليف الوزارة الجديدة، والمساعدة في تذليل العقبات، وتوفير الأجواء المناسبة التي تمكن الحكومة الجديدة من القيام بواجباتها".