حملة للتوعية بمخاطر كورونا في الإسكندرية: «الزموا منازلكم»

أطلقت مديرية أمن الإسكندرية، حملة توعية للمواطنين من خلال ملصقات توعوية بعنوان "من فضلكم الزموا منازلكم حرصًا على سلامتكم"، إيمانًا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتوعية المواطنين بخطورة الخروج من المَنازل لعَدم زيادة العدوى من فيروس كورونا.وشاركت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصّار، وكيل المديرية فى حملات تطهير موسّعة شملت العديد من مناطق الإسكندرية ومساجدها الكبرى حيث قامت المديرية بالتنسيق مع بعض المؤسسات الخيرية بحملة تطهير موسعة فى المحافظة شملت العديد من مساجد "مسجد سيدى أبي العباس المرسى وسيدي ياقوت العرش والإمام البوصيري وأولاد الشيخ الجديد وأولاد الشيخ القديم والنبي دنيال سيدى عبدالرزاق الشهداء" وغيرها من المساجد.