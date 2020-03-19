استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر مارس

كشف مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه تقرر استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر شهر مارس الجاري، حرصا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.وأكد أن هذا يأتي فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.