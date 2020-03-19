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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 374 محضر تمويني في حملات مكثفة بالمنوفية

الخميس 19/مارس/2020 - 05:34 م
محضر تمويني
محضر تمويني
ولاء القاضى
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أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تحرير 374 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية التى شنّتها مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس؛ لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول؛ حفاظًا على حقوق المواطنين.

وقال المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة عن يوم 19 3 2020، أسفرت عن تحرير 67 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، و307 محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبدون ترخيص.

أضاف المحافظ أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير 7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة في مراكز (تلا – أشمون – الباجور )، وتم التحفظ على عدد 10 (شيكارة) دقيق مجهول المصدر وكرتونة عصير فاسدة، 6250 كجم أرز مجهول المصدر، و101 كجم لحوم منتهية الصلاحية، والتحفظ على 80 كجم مسلى مجهولة المصدر، و10 (كراتين) منظفات مجهولة المصدر.

وشدد محافظ المنوفية على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

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