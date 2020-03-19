إغلاق المقاهى من السابعة مساء.. قرارات جديدة لمواجهة «كورونا»

أصدرت الحكومة، اليوم الخميس، عددا من القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد يأتي على رأسها إغلاق المقاهي والمنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا بجميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية مارس الجاري.وأوضح البيان أن قرارات الإغلاق لا تشمل خدمات التوصيل إلى المنازل ومحال السلع الغذائية والصيدليات، سواء بالمراكز التجارية أو خارجها.منع الشيشةوكانت الحكومة أصدرت مؤخرا قرارا بمنع تداول الشيشة فى المقاهى، ووضعت غرامة والسجن لمن يخالف هذا القرار.تخفيض عدد العاملين فى القطاعين الخاص والعامكما اتخذت قرارا آخر منذ أيام يلزم المصانع والشركات التابعة للقطاع العام والخاص بتقليل نسبة العمالة من خلال منح الأمهات العاملات فرصة العمل من المنزل حتى نهاية مارس، وكذلك السماح للعمل من خلال التناوب بحيث يقلل نسبة العاملين فى المنشآت.وكذلك منحت الحكومة المصرية العمالة المؤقتة 500 جنيه كراتب خلال شهر مارس فى خطوة للحد من انتشار الفيروس.إغلاق المدارس والجامعاتوعلقت الحكومة أيضا الدراسة، في المدارس والجامعات والحضانات من 15 مارس حتى نهاية الشهر نفسه فى خطوة احترازية للحد من انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الأربعاء، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 210 حالات، من بينهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، مقابل 6 وفيات.