رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إغلاق المقاهى من السابعة مساء.. قرارات جديدة لمواجهة «كورونا»

الخميس 19/مارس/2020 - 05:30 م
الحكومة
الحكومة
جميلة على
طباعة
أصدرت الحكومة، اليوم الخميس، عددا من القرارات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد يأتي على رأسها إغلاق المقاهي والمنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا بجميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية مارس الجاري.

وأوضح البيان أن قرارات الإغلاق لا تشمل خدمات التوصيل إلى المنازل ومحال السلع الغذائية والصيدليات، سواء بالمراكز التجارية أو خارجها.

منع الشيشة
وكانت الحكومة أصدرت مؤخرا قرارا بمنع تداول الشيشة فى المقاهى، ووضعت غرامة والسجن لمن يخالف هذا القرار.

تخفيض عدد العاملين فى القطاعين الخاص والعام
كما اتخذت قرارا آخر منذ أيام يلزم المصانع والشركات التابعة للقطاع العام والخاص بتقليل نسبة العمالة من خلال منح الأمهات العاملات فرصة العمل من المنزل حتى نهاية مارس، وكذلك السماح للعمل من خلال التناوب بحيث يقلل نسبة العاملين فى المنشآت.

وكذلك منحت الحكومة المصرية العمالة المؤقتة 500 جنيه كراتب خلال شهر مارس فى خطوة للحد من انتشار الفيروس.

إغلاق المدارس والجامعات
وعلقت الحكومة أيضا الدراسة، في المدارس والجامعات والحضانات من 15 مارس حتى نهاية الشهر نفسه فى خطوة احترازية للحد من انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الأربعاء، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 210 حالات، من بينهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، مقابل 6 وفيات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

المالية: صرف مرتبات مارس فى موعدها

وزير التموين يجيب.. هل ينتقل «كورونا» عن طريق السلع؟

«الصحة العالمية» تدعو أفريقيا للاستعداد للأسوأ بسبب كورونا

الصور

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

image description

حملات مكثفة لغلق المقاهى وأماكن التجمعات بالشرقية (صور)

الأكثر قراءة

4 قرارات من وزير الأوقاف لمواجهة كورونا

التعليم تكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

بعد فحص كورونا.. 9 قرارات مهمة لمجلس الوزراء

حقيقة إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

«المعدن الأصيل».. شاب يوزع الكحول والمطهر لمواجهة «كورونا» مجانا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا.. الطريق إلى اللقاح
جلال حمام
البقرة التى «لوَّثت» مجرى النهر
حسين عثمان
نقلة نوعية لحكومة مدبولى فى إدارة الأزمات
صفوت البياضي
تحذير لمرضى السكر وخطورة فيروس كورونا
المزيد

الثقافة

رواية مصرية صدرت في 2018 تنبأت بتفشي كورونا

الحرية للإبداع الثقافي ينظم «ملتقى الحرية الشعرية».. الأحد

شعبان يوسف يكتب: أنا لست عضوًا في اتحاد الكتاب

«الحب فى زمن الاحتباس الحرارى» رواية عن دار العربى للنشر