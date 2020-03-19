«الكومى» يطالب المواطنين بدعم الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، المواطنين الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أكدت عليها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وأن يكونوا على قدر المسؤولية وعدم الاستخفاف بالإرشادات الطبية حفاظًا على الصحة العامة.. مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية جاءت حرصًا على الصحة العامة بما يستلزم أن يكون الجميع علي قدر المسئولية.وأكد "الكومي"، في بيان له، اليوم، أهمية التزام الأمهات بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وإلزام أبنائهم المنازل، مؤكدًا أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس لا يعني إنها إجازة للطلاب للتنزه فى الحدائق والنزول إلى الشوارع.ودعا نائب "مستقبل وطن"، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تحاول القوى الكارهة والتي كانت آخرها حول أعداد المصابين في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك الشائعات خلق حالة من الفزع والرعب في نفوس المواطنين وضرب وحدته الشعب وتكاتفه في هذه اللحظات الحيوية، في حين أن الحكومة تتعامل بشفافية متناهية مع الفيروس منذ البداية سواء فيما يتعلق بأي إصابات أو اشتباهات.