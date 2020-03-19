أبوظبى توقف الخدمات السياحية البحرية والبرية والمطاعم العائمة

أعلنت أبوظبي، اليوم الخميس، عن توقف المخيمات الصحراوية والخدمات السياحية البحرية والبرية والمطاعم العائمة.وقامت دولة الإمارات، اليوم، بإجلاء 80 مواطنا من رعايا كوريا الجنوبية من إيران، بمن فيهم 6 أفراد من عائلاتهم الذين يحملون الجنسية الإيرانية.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن هذه المبادرة الإنسانية جاءت بناءً على طلب من حكومة كوريا الجنوبية، وفي إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، وللمساعدة في عودة من تقطعت بهم السبل إلى بلادهم، في ظل ما تشهده كثير من الدول من إجراءات كتعليق لرحلات الطيران للحد من انتشاره.وكان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلقى اتصالا هاتفيا من "مون جاي إن"، رئيس كوريا الجنوبية، تناولا خلاله العلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، مؤكدا استعداد دولة الإمارات لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجمهورية في مواجهة فيروس "كوفيد- 19".