غلق الأندية الرياضية ومراكز الشباب بالإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارًا حمل رقم ١٥٧ لسنة 2020 بشأن غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة وتوابعها وأيا كانت تبعتها أو موقعها، وذلك يوميًا، واعتبارا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا بشكل يومي وحتى نهاية مارس الجارى، وعلى الجميع الالتزام بتطبيق هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وقال بشارة، إن ذلك يأتي فى إطار استكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة، وتفعيلًا لما تم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الإصابة بكورونا المستجد ومنع انتشار الفيروس.