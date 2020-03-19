إصابة أمير موناكو بكورونا

أكد قصر موناكو، اليوم الخميس، أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة أمير موناكو ألبرت الثاني بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وأشار قصر موناكو في بيانه إلى أن حالة ألبت الثاني حاليا مستقرة ولاتدعو للقلق، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وأفادت مصادر في منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس حول العالم لأكثر من 230 ألف مصاب بخلاف وفاة أكثر من 7 آلاف شخص.وأصيب العديد من المشاهير بالفيروس بينهم حكام ووزراء ولاعبو كرة قدم وفنانون.