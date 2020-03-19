إسبانيا تبيع سندات تستحق 2033 بـ 500.1 مليون يورو

باعت الخزانة العامة الإسبانية، سندات طويلة المدة تستحق السداد عام 2033 بقيمة 500.1 مليون يورو، حيث بلغ معدل التغطية 2.09 مرة من حجم الطرح، مقابل 1.39 مرة في طرح أول أغسطسالماضي.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، إلى أن العائد على هذه السندات بلغ 2.35% سنويا، مضيفة أن الخزانة تلقت طلبات شراء بقيمة 1.05 مليار يورو، حيث تم تخصيص حوالي نصف مليار يورو للمكتتبين.يذكر أن معدل التغطية يشير إلى النسبة بين القيمة الإجمالية للطلب على السندات، وقيمة السندات المطروحة فعليا للاكتتاب.