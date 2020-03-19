ضبط منظفات مجهولة المصدر بالإسكندرية (صور)

تمكّنت إدارة تموين العامرية بالإسكندرية، برئاسة جابر السيد، وعادل عبدالعال، رئيس الرقابة من ضبط مصنع لتصنيع المواد الكيماوية والصناعية غير مرخص بمنطقة الناصرية، وتم التحفظ على كميات مجهولة المصدر وتحريز 400 كيلو ديتول و500 كيلو صابون مجهول المصدر.كما تم ضبط مصنع بزاوية عبدالقادر للمُواد الكيماوية والمنظفات به مطهرات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات ومعبّأة في عبوات معطر، ما يعتبر غشا تجاريا وتدليسا، وتم تحريز 600 زجاجة زنة الزجاجة الواحدة 80 مللي، و400 كيلو منظف أرضيات مجهول المصدر في 4 براميل و350 كيلو ديتول غير مدوّن عليه أي بيانات، و150 كيلو معطر مركّز داخل 3 براميل مجهول المصدر.تم تحريز الكميات المضبوطة، واتخاذ اللازم قانونا للعرض على النيابة العامة.