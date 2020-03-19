بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومستشفى طيبة رويال

وقع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع مستشفي طيبة رويال سوهاج، ويمثلها الدكتور إسلام مختار أحمد رئيس مجلس إدارة المستشفي، وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية وتعزيز الوعي الصحي لمجتمع الجامعة، وبحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عبدالعال استاذ جراحة القلب والصدر.وقال عزيز: إن الجامعة تحرص علي تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الطبية، من أجل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لكافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب.وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول ينص علي التعاون مع مستشفي رويال طيبة في مجال التوعية للطلاب، من خلال تنفيذ حملات توعوية لفهم القضايا الصحية، وذلك تماشيًا مع الحملات العالمية لمنظمة الصحة العالمية ومنها التوعية بفيروس كورونا المستجد وأعراضه والوقاية منه، كيفية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، إلى جانب التوعية باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، واليوم العالمي للمتبرعين بالدم والالتهاب الكبدي.وأضاف الدكتور إسلام مختار، أنه طبقًا للبروتوكول الموقع أيضًا سوف يتم منح خصم قدره ٣٠٪؜ للطلاب والعاملين بالجامعة على كافة الخدمات التي تقدمها المستشفي من تحاليل وإشاعات وإقامة وكافة الخدمات الأخري، بالإضافة أنه تخصص الجامعة القاعات اللازمة للمؤتمرات الطبية التي تنفذها المستشفي بمقر الجامعة.