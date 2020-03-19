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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يواصل حملاته لمواجهة فيروس كورونا بالمنصورة

الخميس 19/مارس/2020 - 05:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
اشرف لاشين
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واصل حزب مستقبل وطن، في محافظة الدقهلية، اليوم، وتحت شعار "احمي بيتك.. احمي بلدك"، لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعي، كون الحزب فريقًا للتعقيم بمروره على الأماكن الهامة، والمنشآت العامة، بمدينة المنصورة، وبناء على رؤية الأمانة المركزية وتوصياتها لكافة التشكيلات الحزبية في أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظات مصر، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة.

ونظمت أمانة الحزب بمركز المنصورة الفاعلية، تحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة، وقال أمين الحزب بمركز المنصورة، إنه تم التنسيق مع رئيس المدينة بدعم رئاسة المركز بأي مطهرات ورشاشات يتطلبها المركز.

وأشار أمين الحزب بالمركز إلى أنه تم مد رؤساء الوحدات المحلية بالمطهرات، حيث تم رش الشوارع المهمة وحول المصالح الحكومية ووكل المواقع التي تتطلب الرش بتوجيهات رئيس الوحدة المحلية، وذلك في قري كوم الديربي واويش الحجر وشها وميت على.

وأضاف أنه تم التنسيق لإقامة غرفة عمليات لمركز المنصورة، ويوجد بها طبيب متخصص للرد على أي استفسار للأهالي،، بالإضافة إلى أنه تم شراء 15 "رشاش" في القرى على أن يقوم شباب الحزب برش القرى التي لا يوجد بها مواتير رش.

ومن جانبه، أكد امين التنظيم بمركز المنصورة تطوع أكثر 300 شاب من شباب الحزب لرش المنشآت والمصالح والمساجد وتم استخدام 3 أطنان من المطهرات بصفة مبدئية.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملات في جميع المحافظات، لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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