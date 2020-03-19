المغرب يعتقل عشرات الأشخاص لنشر أخبار زائفة عن كورونا

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الخميس، عن اعتقال سيدة بمدينة فاس، بسبب نشرها مقطع فيديو‭ ‬على قناتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود فيروس كورونا، كما اعتقلت عشرات الأشخاص بتهم نشر أخبار زائفة.وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، ‬إن سيدة تبلغ من العمر‭ ‬48عاما‭ ‬"نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة، لتفادي انتشار العدوى، وهي التصريحات الزائفة التي شكلت موضوع شكاوى إلكترونية، تقدم بها عدد من المواطنين أمام النيابة العامة المختصة وأمام مصالح الشرطة القضائية".كما اعتقلت السلطات في اليومين الماضيين، شخصا يدعى أبوالنعيم، بسبب "ظهوره في شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري، يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وتتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام".وأظهرت إحصائيات رسمية اعتقال نحو 14 شخصا آخرين في مختلف مدن وجهات المملكة، بسبب نشر أخبار زائفة عن انتشار الفيروس، "وبث الرعب والهلع" بين المواطنين.