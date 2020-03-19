الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من «كورونا» (فيديو)

قال أحد النواب الكويتيين إن قرار الدولة بإلغاء الفصل الدراسي، سيعمل على تخفيف الضغط على الحكومة الكويتية، نتيجة رحيل المدرسين المنتدبين وعائلاتهم.جاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية "سكاى نيوز" عن فيروس كورونا فى الكويت.وأشار التقرير إلى أن هناك من يرى أن قرار إلغاء العام الدراسي سيؤثر على طلبة الشهادة الثانوية وتحصيلهم للعلم.وأضاف أن هناك بعض النواب يطالبون بضرورة عودة كل الكويتيين المتواجدين بالخارج، إلا أن الحكومة الكويتية أصدرت قرارا بأن عودة المواطنين من الخارج يعود إلى وزارة الصحة وقدرتها على التعامل مع العدد القادم.وأكد وزير الداخلية الكويتى "أنس الصالح"، أن قرار حظر التجول حتى الآن مقترح، ويمكن أن يطبق فى حالة عدم الابتعاد عن التجمعات.وأفادت "سكاى نيوز" في تقريرها أن الكويت أعلنت عن شفاء 3 حالات من فيروس كورونا.