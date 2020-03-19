بدء تفعيل قرار تعطيل الأسواق في الأقصر

التقى العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر مع المنظمين والتجار والبائعين بسوق الخميس بأرمنت الوابورات للخضر والفاكهه والطيور وأيضا سوق الخميس بأبوقليعى لتجارة المواشى، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعليمات الصادرة في ذلك الشأن ولتطبيق اجراءات الوقاية بالمحافظة طبقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للحد من التجمعات الكبيرة.وأوضح عاشور أن تعطيل الأسواق بشكل مؤقت للحد من خطورة التجمعات فى الفتره الحالية.وقد اتفق البائعون على الوقوف صفا واحدا لمجابهة هذا الفيروس الشديد والسريع الإنتشار وقد قام التجار والبائعين طواعيةً برفع الخضروات والفاكهه وإلغاء الأسواق تماما لحين انتهاء هذه الأزمة.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بتوفير سيارات لمساعدة التجار والباعين فى نقل البضاعة من السوق.ووجه عاشور الشكر للمنظمين والتجار والبائعين لتفهمهم الأمر وأيضًا العاملين بمركز ومدينة أرمنت على المجهود المبذول في مساعدة التجار والبائعين في رفع الخضر والفاكهة على السيارات.