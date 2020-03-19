لافتات في وسط القاهرة للتوعية بأخطار فيروس كورونا (صور)

"احمي نفسك واسرتك" تلك الجملة التي جابت الشوارع مدونة على لافتات وملصقات موضوعة أعلى عدد من المباني بمنطقة وسط البلد، تحمل في طياتها بعض الإرشادات والتعليمات الوقائية، هكذا كان المشهد في وسط القاهرة لحث المواطنين ضد فيروس كورونا.وسط حالة من الهدوء الغير معتادة في شوارع وسط البلد، التابعة لمحافظة القاهرة، انتشرت مجموعة من اللافتات والملصقات التوعوية لتعريف المواطنين بمخاطر فيروس كورونا، ولدعوة المواطنين لتجنب الأماكن المزدحمة والبقاء داخل منازلهم لحين الخروج من تلك الأزمة.وكانت قد اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكان آخرها اغلاق المقاهي والكافيهات والمحال والمولات التجارية من السابعة مساء، ذلك بجانب القرارات بشأن اغلاق مسارح وسينيمات منطقة وسط البلد والتي ساعدت في تقليل الزحام بالشوارع وتخفيف وجود المواطنين فيها.