أول صورة للمتعافى من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة عن شفاء المواطن عبدالناصر عدلي، من محافظة سوهاج، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، وخروجه، اليوم الخميس، من الحجر الصحي بمستشفى أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية.وقالت مصادر بمستشفى أبوخليفة إن "عدلي" هو أول شخص يتعافى من الفيروس بالمستشفى، ولفتت إلى أنه خضع لعلاج خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، وتبين تحسن حالته بشكل مستمر خلال الفترة الماضية.وتابعت أن إدارة المستشفى قررت إنهاء فترة احتجازه بعد شفائه، فتم سحب عينات منه، وأثبتت نتائج التحايل أنه لم يعد حاملا لفيروس كورونا المستجد.