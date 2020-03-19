الأمم المتحدة تؤكد التزامها بمساعدة لبنان

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، أن المنظمة الأممية ملتزمة بمساعدة لبنان ودعمه، لا سيما خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات والأزمات التي تفاقمت نتيجة انتشار فيروس "كورونا".وقال المسئول الأممي- في تصريحات عقب لقاء عقده مع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي: إن منظومة الأمم المتحدة حاضرة لمساعدة لبنان، وذلك بناء على المهمة الموكلة لكل جزء من مكوناتها، وأنه فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس "كورونا"، تتولى منظمة الصحة العالمية قيادة الدعم الأممي في هذا الصدد.ونقل كوبيش عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تأكيده أن المنظمة الأممية تعمل بشكل فعال مع البنك الدولي، لبحث كيفية زيادة المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع ومساعدة لبنان على تطوير شبكة الأمان الاجتماعي لدعم هذه الفئات، مضيفًا: "نحن نعمل ونوفر الخبرة والمساعدة فيما يتعلق بخطة الإنقاذ الاقتصادية، ونسهم أيضًا في العديد من مجالات العمل الإنسانى".وشدد كوبيش على أن جميع الشركاء الدوليين يترقبون خطة الإنقاذ الاقتصادية الشاملة التي ينتظر أن تصدر عن الحكومة اللبنانية في أقرب وقت؛ الأمر الذى من شأنه أن يساعد على تقديم المساعدة الدولية للبنان بشكل أفضل.