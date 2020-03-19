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الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لتجنب الإصابة بعدوى كورونا التزم بهذه الخطوات (فيديو)

الخميس 19/مارس/2020 - 04:10 م
كورونا
كورونا
أميرة ممدوح
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واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة حملتها التوعوية ضد فيروس كورونا، بنشر فيديو يوضح أهم الخطوات التى ينبغى الالتزام بها لحماية أنفسنا والمحيطين بنا من الإصابة بالمرض، والتى تمثلت فيما يلى:

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

استخدام المطهرات التى تحتوى على الكحول فى حالة عدم توفر الماء والصابون.

تجنب لمس الوجه بأيدٍ غير معقمة.

التوقف عن عادات التقبيل والسلامات.

حافظ على مسافة لا تقل عن متر واحد من أى شخص يسعل أو يعطس.

لا تعطس أو تسعل فى يديك، واستخدم منديلا وتخلص منه فى سلة المهملات، أو استخدم الجانب الداخلى من مرفقك.

تجنب السفر أو زيارة الأماكن المزدحمة.

ارتد قناعًا إذا كنت مريضًا أو إذا كنت تعتنى بشخص يعانى من الأعراض.

إذا كنت تعانى من الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس لا تترك المنزل، واطلب العناية الطبية أو اتصل
على الخط الساخن لوزارة الصحة 105.

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