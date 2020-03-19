لتجنب الإصابة بعدوى كورونا التزم بهذه الخطوات (فيديو)

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.



واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة حملتها التوعوية ضد فيروس كورونا، بنشر فيديو يوضح أهم الخطوات التى ينبغى الالتزام بها لحماية أنفسنا والمحيطين بنا من الإصابة بالمرض، والتى تمثلت فيما يلى:استخدام المطهرات التى تحتوى على الكحول فى حالة عدم توفر الماء والصابون.تجنب لمس الوجه بأيدٍ غير معقمة.التوقف عن عادات التقبيل والسلامات.حافظ على مسافة لا تقل عن متر واحد من أى شخص يسعل أو يعطس.لا تعطس أو تسعل فى يديك، واستخدم منديلا وتخلص منه فى سلة المهملات، أو استخدم الجانب الداخلى من مرفقك.تجنب السفر أو زيارة الأماكن المزدحمة.ارتد قناعًا إذا كنت مريضًا أو إذا كنت تعتنى بشخص يعانى من الأعراض.إذا كنت تعانى من الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس لا تترك المنزل، واطلب العناية الطبية أو اتصلعلى الخط الساخن لوزارة الصحة 105.