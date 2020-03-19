روسيا: 12 إصابة جديدة بكورونا في موسكو و5 في ضواحيها

أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في موسكو، و5 حالات في ضواحي موسكو.ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، عن بيان للهيئة جاء فيه: "تم تسجيل 52 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، لدى مواطنين روس في 23 إقليمًا، من بينها 12 حالة في موسكو، و5 حالات في ضواحي موسكو".وحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 222 ألفا، وعدد الوفيات فاق 9 آلاف، وتعافى أكثر من 84 ألف شخص، وانتشر وباء فيروس كورونا "كوفيد- 19" في 160 ودولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا، ألمانيا، في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.أما في روسيا، فقد أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 199 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 188 بين المواطنين الروس، و11 من الرعايا الأجانب.